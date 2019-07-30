В больнице сообщили о состоянии Чуриковой

Актриса Инна Чурикова, госпитализированная после падения во время спектакля, остается в больнице. Об этом РБК сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«Она [Инна Чурикова] лежит в отделении острых эндотоксикозов, палата №7, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром 36,5», — сказали в справочной.

Накануне директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса чувствует себя хорошо и готовится к выписке. «С Чуриковой все в порядке, она в замечательном состоянии. Главное, что сегодня-завтра ее выпишут из больницы», — говорил он.

27 июля в НИИ Склифософского утверждали, что Чурикова остается в тяжелом состоянии.