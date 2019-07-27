В НИИ Склифосовского сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему остается в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского. Ранее в «Ленкоме» говорили об улучшении ее здоровья. «Она еще в отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое. Температура вечером — 36,8 градуса, утром — 36,6», — сказал сотрудник больницы.

Чурикову госпитализировали 18 июля после того, как она упала на сцене театра «Русская песня». Она находилась в тяжелом состоянии в хирургической реанимации НИИ им. Склифосовского. 24 июля директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что у актрисы нет переломов, а в ближайшие дни ее выпишут.

Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. Актриса известна своими ролями в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Ширли-мырли», «Военно-полевой роман» и других.