Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему остается в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского. Ранее в «Ленкоме» говорили об улучшении ее здоровья.

«Состояние тяжелое, [Чурикова находится] в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером — 36,2 градуса, утром — 36,1», — сказала сотрудница больницы.

Актрису госпитализировали вечером 18 июля, после того, как она упала со сцены театра «Русская песня». Она находилась в тяжелом состоянии в хирургической реанимации НИИ им. Склифосовского.

Однако 24 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер отмечал, что у нее нет трещин и переломов костей, только ушибы и в ближайшие дни Чурикову выпишут.