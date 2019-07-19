В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая накануне получила травму, упав со сцены, врачи оценивают как тяжелое, сообщили РБК в справочной службе НИИ им. Н.В.Склифосовского.

«Лежит в хирургической реанимации, состояние тяжелое. Сегодня утром температура 36,8», — сказал собеседник РБК.

Инцидент произошел накануне вечером в столичном театре «Русская песня» во время спектакля. После падения Чуриковой вызвали скорую помощь, а затем актрису госпитализировали.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее в Башкирии. В 1965 году она окончила театральное училище им. Щепкина. Среди наиболее известных ее работ — роли в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот» и «Ширли-мырли». Актриса — лауреат двух Государственных премий Российской Федерации в 1987 и 1996 годах, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых в 1985 году. Полный Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».