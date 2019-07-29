В «Ленкоме» сообщили о подготовке к выписке Чуриковой

В «Ленкоме» сообщили о подготовке к выписке Чуриковой

Актриса Инна Чурикова чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«С Чуриковой все в порядке, она в замечательном состоянии. Главное, что сегодня-завтра ее выпишут из больницы» — отметил он.

В справочной НИИ им. Склифосовского сообщили РБК, что актриса еще находится в медучрежднии. «Она находится здесь. Все сведения у родственников», — заявили там.

27 июля в справочной НИИ им. Склифосовского сообщили, что актриса по-прежнему в тяжелом состоянии и находится в отделении острых эндотоксикозов.

Чурикову госпитализировали 18 июля после того как она упала на сцене театра «Русская песня». Она находилась в тяжелом состоянии в хирургической реанимации НИИ им. Склифосовского. 24 июля Варшавер сообщил, что у актрисы нет ни переломов ни трещин и через неделю ее должны выписать.