Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

Москва и Тегеран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества между странами. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади во время своего трехдневного визита в столицу России, передает местное агентство Mehr.

«Первый меморандум подобного рода можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Москвы и Тегерана в военной сфере», — отметил Ханзади.

Он добавил, что Россия и Иран также провели переговоры по развитию военного сотрудничества в Каспийском море, сейчас готовится договор, который готовятся подписать стороны.

Проведение совместных российско-иранских учений на Каспии Исламская Республика анонсировала еще в январе. Днем 29 июля, как передавало иранское агентство IRNA, Ханзади сообщил планах провести вместе с Россией учения в Индийском океане, в частности, в в северной части океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. По словам командующего ВМС, учения должны состояться до конца 2019 года.