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Pfizer $46 (+10,98%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Россия и Иран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества

Москва и Тегеран подписали меморандум о расширении военного сотрудничества между странами. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади во время своего трехдневного визита в столицу России, передает местное агентство Mehr.

«Первый меморандум подобного рода можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Москвы и Тегерана в военной сфере», — отметил Ханзади.

Он добавил, что Россия и Иран также провели переговоры по развитию военного сотрудничества в Каспийском море, сейчас готовится договор, который готовятся подписать стороны.

Политика
Иран заявил о планах провести учения с Россией в Ормузском проливе

Проведение совместных российско-иранских учений на Каспии Исламская Республика анонсировала еще в январе. Днем 29 июля, как передавало иранское агентство IRNA, Ханзади сообщил планах провести вместе с Россией учения в Индийском океане, в частности, в в северной части океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. По словам командующего ВМС, учения должны состояться до конца 2019 года.

В Персидском заливе находятся два британских корабля. Они появились там после того, как Иран задержал 19 июля в Ормузском проливе танкер, который шел под британским флагом.

Теги: Иран, военное сотрудничество с Россией, совместные учения, Индийский океан
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