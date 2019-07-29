СМИ назвали имя причастного к перевозке сбившего MH17 «Бука»

Осужденный и отбывший на Украине наказание человек, причастный к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», — 72-летний бывший начальник службы тыла ДНР Дмитрий Куприян по прозвищу Батя, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О его задержании ранее в июле сообщила Служба безопасности Украины, но имя власти не называли.

По данным «Украинских новостей», Куприян — ближайший соратник бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он родился в Краснодарском крае, прошел войну в Афганистане, сейчас является гражданином Украины.

Куприян уволился с военной службы в ДНР осенью 2014 года и переехал с женой в Россию, однако у семьи не хватало денег на жизнь. В декабре 2015 года Куприян решил съездить на Украину и получить пенсию. При пересечении границы он был задержан украинскими спецслужбами.

В ходе судебного процесса Куприян «раскаялся и дал обличительные показания против своих бывших сослуживцев из ДНР», говорится в статье. По этой причине он в декабре 2017 года был приговорен к пяти годам тюрьмы, а не к восьми. Учитывая проведенное в СИЗО время (на Украине действует так называемый закон Савченко, который приравнивает один день в изоляторе к двум дням в тюрьме), его срок в тюрьме истек 20 июня.