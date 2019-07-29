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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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СМИ назвали имя причастного к перевозке сбившего MH17 «Бука»

Осужденный и отбывший на Украине наказание человек, причастный к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», — 72-летний бывший начальник службы тыла ДНР Дмитрий Куприян по прозвищу Батя, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О его задержании ранее в июле сообщила Служба безопасности Украины, но имя власти не называли.

По данным «Украинских новостей», Куприян — ближайший соратник бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он родился в Краснодарском крае, прошел войну в Афганистане, сейчас является гражданином Украины.

Куприян уволился с военной службы в ДНР осенью 2014 года и переехал с женой в Россию, однако у семьи не хватало денег на жизнь. В декабре 2015 года Куприян решил съездить на Украину и получить пенсию. При пересечении границы он был задержан украинскими спецслужбами.

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В ходе судебного процесса Куприян «раскаялся и дал обличительные показания против своих бывших сослуживцев из ДНР», говорится в статье. По этой причине он в декабре 2017 года был приговорен к пяти годам тюрьмы, а не к восьми. Учитывая проведенное в СИЗО время (на Украине действует так называемый закон Савченко, который приравнивает один день в изоляторе к двум дням в тюрьме), его срок в тюрьме истек 20 июня.

Суд установил, что Куприян занимался материально-техническим, продовольственным и военным обеспечением сил ДНР. 14 июля 2014 года, незадолго до крушения самолета Малайзийских авиалиний над Донбассом, он «организовал изъятие необходимого боевикам автотранспорта у частного предпринимателя в Донецке», а 19 июля нашел автобусы, на которых российские военнослужащие выехали из Донбасса в Россию, пишут «Украинские новости».

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Россия отрицает участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины и свою причастность к крушению MH17.

Сейчас за Куприяном установлен административный надзор: ему запрещено покидать дом в период с 22:00 до 6:00, также он должен регулярно отмечаться в правоохранительных органах.

СБУ сообщила о его задержании только 17 июля, спецслужба отследила человека по опубликованному в соцсетях видео. Позднее в тот же день в СБУ уточнили, что этот человек был осужден в 2017 году. В Киеве также добавили, что он участвовал в транспортировке «Бука», но не был водителем тягача, который перевозил этот комплекс.

Теги: Boeing, Донбасс, MH17
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