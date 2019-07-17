«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Обломки ракеты «Бука», ставшие важной уликой в деле о крушении Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние, по данным издания, получили за них «десятки тысяч долларов»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар. Об этом, не называя источники информации, сообщает «Новая газета».

Сумму, которую за обломки ракеты заплатили в JIT посредникам, издание не называет, однако отмечает, что, по словам одного из собеседников, это «несколько десятков тысяч долларов».

Подлинный ли это был вещдок, замечает газета, неизвестно. Глава JIT Фред Вестербеке, напоминает издание, говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете.