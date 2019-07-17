«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,90 -0,15 EUR Бирж. 70,53 -0,13 Brent 64,89 -2,66% USD Нал. 63,29 62,58 EUR Нал. 71,04 70,21 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1212 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 546,00 +155,00 IMOEX 2 724,08 -1,15% RTSI 1 364,21 -1,29% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
PayPal $129 (+7,34%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
PayPal $129 (+7,34%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,25%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
В Жуковском приземлился Ил-76 со сработавшим датчиком неисправности Общество, 11:38 В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ Общество, 11:34 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 11:24 Роспотребнадзор напомнил об основной причине онкологических заболеваний Общество, 11:22 Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов Общество, 11:20 Получивший Mercedes от Кадырова ребенок побил новый рекорд по отжиманиям Спорт, 11:05 Roust получил контракт на поставки самбуки Molinari вместо Bacardi Бизнес, 11:03 Семь роковых ошибок продавцов бизнеса Pro, 11:02 «Идеологический тупик»: закон о криптовалютах могут отложить на осень Крипто, 11:00 Бренд Sela перешел владельцу befree и Love Republic Бизнес, 10:57 Сила жеста: что делать, когда тело нас предает Партнерский материал, 10:55 Власти назвали сроки передачи в армию ракетных комплексов С-500 Общество, 10:53 В ЮАР умер музыкант Джонни Клегг Общество, 10:52 «РИА Новости» сообщило о подтверждении наличия тайной тюрьмы в Мариуполе Общество, 10:46
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Обломки ракеты «Бука», ставшие важной уликой в деле о крушении Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР. Последние, по данным издания, получили за них «десятки тысяч долларов»
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар. Об этом, не называя источники информации, сообщает «Новая газета».

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Сумму, которую за обломки ракеты заплатили в JIT посредникам, издание не называет, однако отмечает, что, по словам одного из собеседников, это «несколько десятков тысяч долларов».

Подлинный ли это был вещдок, замечает газета, неизвестно. Глава JIT Фред Вестербеке, напоминает издание, говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете.

Политика
Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Впервые обломки «Бука», который якобы сбил самолет, JIT показала 24 мая прошлого года. Тогда же следователи объявили, что этот комплекс, по их данным, принадлежал российским вооруженным силам, а именно был закреплен за 53-й зенитно-ракетной бригадой, базирующейся в Курской области. Из России «Бук», по версии международных экспертов, был доставлен ополченцам на восток Украины.

В июне этого года JIT предъявила обвинения по этому делу четырем фигурантам. Среди них оказались украинец и три россиянина, в том числе бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Все эти люди, полагают расследователи, участвовали в перевозке «Бука» в Донбасс, а также его установке перед авиакрушением. Москва официально свою причастность к случившемуся отрицает.

Пассажирский Boeing 777 потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс MH17 и следовал по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В результате происшествия погибли 298 человек.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: MH17, Донбасс
Материалы по теме
Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17
Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
Политика
Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter