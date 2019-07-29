Минюст признал Атлантический совет нежелательной в России организацией

Министерство юстиции признало аналитическую некоммерческую структуру Атлантический совет нежелательной на территории России. Ведомство внесло организацию в соответствующий перечень, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.
«29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States», — сообщили в Минюсте.
Ранее, 25 июля, Генеральная прокуратура сообщила, что деятельность Атлантического совета «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны. Ведомство решило признать организацию нежелательной на территории России.
Атлантический совет после внесения в перечень нежелательных организаций в России не сможет работать на ее территории, его безналичное имущество и средства в стране будут заблокированы, отделения и филиалы — закрыты. Если нежелательная организация вопреки запрету продолжит работу, то она должна будет заплатить административный штраф (до 100 тыс. руб.), также в качестве наказания предусмотрена уголовная ответственность (штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы сроком до пяти лет, лишение свободы до восьми лет).