Минюст признал Атлантический совет нежелательной в России организацией

Атлантический совет — американская неправительственная организация, основанная в 1961 году при НАТО для того, чтобы усилить сотрудничество между США и европейскими странами. Совет зарегистрирован как некоммерческая организация и юридически не связан с НАТО и американским правительством. Но на его мероприятиях неоднократно выступали американские политики, чиновники и военные, в том числе бывшие президенты и сотрудники НАТО. Так, вице-президент США Майк Пенс выступил в совете в апреле.

С 2014 по 2017 год председателем совета был Джон Хантсман, нынешний посол США в России. В Атлантический совет входят Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, Том Эндерс, бывший гендиректор Airbus, глава Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон и Майкл Калви, основатель инвестфонда Baring Vostok.

На собрании совета в октябре 2018 года спецпредставитель США на Украине Курт Волкер обещал, что санкции против России будут вводиться раз в несколько месяцев. В феврале 2019 года в ходе выступления в Атлантическом совете адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявлял о необходимости нанести опережающий удар по России.