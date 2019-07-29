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Microsoft $153 (+8,21%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
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Всех пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми» детей выписали из больниц

Все дети, которые находились на лечении после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, выписаны из больницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что группа психологов, которая оказывала помощь пострадавшим, их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск.

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Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Из 26 установленных на территории палаток 20 полностью сгорели. В лагере были размещены 189 детей. В результате случившегося погибли четверо детей, еще несколько пострадали. После ЧП лагерь закрыли.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
 

Теги: детский лагерь, дети, пострадавшие
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