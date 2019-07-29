Всех пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми» детей выписали из больниц

Всех пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми» детей выписали из больниц

Все дети, которые находились на лечении после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, выписаны из больницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что группа психологов, которая оказывала помощь пострадавшим, их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Из 26 установленных на территории палаток 20 полностью сгорели. В лагере были размещены 189 детей. В результате случившегося погибли четверо детей, еще несколько пострадали. После ЧП лагерь закрыли.