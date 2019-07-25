Власти решили закрыть лагерь в Хабаровском крае с 25 июля

Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошел пожар, прекратит работу в четверг, 25 июля. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

По словам пресс-секретаря главы Хабаровского края Надежды Томченко, на утро 25 июля в лагере оставалось 62 ребенка, сейчас их забирают родители.

Администрация «Холдоми» также выразила готовность вернуть деньги за проданные путевки, сообщил ТАСС представитель лагеря. По его словам, большую часть детей родители забрали сразу, оставшихся после пожара в палаточном лагере перевели в стационарные корпуса.

Палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находилось 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. В результате трагедии погибли четыре ребенка.