Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Это произошло спустя неделю после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного курорта «Холдоми» 23 июля. Тогда погибли четыре ребенка, еще восемь пострадали.

Издание отмечает, что Король был среди чиновников, которые согласовывали отдых детей в «Холдоми». Позже выяснилось, что палаточный лагерь работал незаконно.

В настоящий момент по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Его фигурантами являются арестованные директор сгоревшего лагеря Максим Кузнецов и глава отдела главного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.