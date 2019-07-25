МЧС начало разработку требований безопасности к палаточным лагерям

МЧС России разрабатывает требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Также МЧС подготовило методические материалы по обеспечению безопасности в палаточных лагерях, которые будут рассмотрены и утверждены на комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов России.

Отмечается, что подобные требования на сегодняшний день отсутствуют, а органы государственного пожарного надзора МЧС не могут проводить надзорные мероприятия в отношении временных строений, в том числе палаточных лагерей.