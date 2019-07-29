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Microsoft $153 (+8,1%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

Утром 29 июля акции «Яндекса» подешевели на Мосбирже, об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале торгов акции упали до 2423 руб. по данным на 10:15 мск. Падение составило более 3%.

В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов. На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу.

Технологии и медиа
Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

Это произошло после того, как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов. За нарушение предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом из около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. В «Яндексе», комментируя документ, заявили, что в случае принятия законопроекта «может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России».

Утром 29 июля Совет Федрации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе. Согласно им, обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Теги: Акции, «Яндекс»
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В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
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Технологии и медиа
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