Sky News узнал о планах Великобритании увеличить число военных в Бахрейне

Sky News узнал о планах Великобритании увеличить число военных в Бахрейне

Великобритания направит небольшое количество дополнительных военных на базу в Бахрейн для усиления защиты судов в Персидском заливе. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, дополнительную группу военнослужащих отправят на военно-морскую базу уже на этой неделе. За безопасный проход торговых судов будут отвечать эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose. Решение было принято после инцидента с задержанием Ираном британского танкера Stena Impero.

Кроме того, ВМС Великобритании обеспечат сопровождение судов, проходящих через Ормузский пролив, для «защиты от агрессивных действий Ирана». По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, свобода судоходства «жизненно важна для международных партнеров и союзников».

«Пока мы продолжаем добиваться дипломатического урегулирования, королевский флот будет продолжать обеспечивать безопасность британских судов», — добавил он.