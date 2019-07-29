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Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Sky News узнал о планах Великобритании увеличить число военных в Бахрейне

Великобритания направит небольшое количество дополнительных военных на базу в Бахрейн для усиления защиты судов в Персидском заливе. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, дополнительную группу военнослужащих отправят на военно-морскую базу уже на этой неделе. За безопасный проход торговых судов будут отвечать эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose. Решение было принято после инцидента с задержанием Ираном британского танкера Stena Impero.   

Кроме того, ВМС Великобритании обеспечат сопровождение судов, проходящих через Ормузский пролив, для «защиты от агрессивных действий Ирана». По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, свобода судоходства «жизненно важна для международных партнеров и союзников».   

«Пока мы продолжаем добиваться дипломатического урегулирования, королевский флот будет продолжать обеспечивать безопасность британских судов», — добавил он.  

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Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что, если танкер не будет освобожден, Иран столкнется с серьезными последствиями. 

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь указал на то, что танкер Stena Impero может быть освобожден в случае, если Великобритания вернет иранский нефтяной танкер, захваченный в Гибралтарском проливе в начале июля.  

Теги: Бахрейн, танкер, Иран, ВМС Великобритании
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