Уровень воды в реке Ия в Тулуне повысился до критических 763 см

Уровень воды в реке Ия в Тулуне повысился до критических 763 см

Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 763 см, превысив критический показатель в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Уровень воды в реке Ия на 08:00 местного времени (03:00 мск) 29 июля составил 763см (+11)», — говорится в сообщении. Ранее, 28 июля, сообщалось, что уровень воды поднялся до 708 см.

На выходных в Тулуне выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. В результате обильных дождей были подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске. В воскресенье в Тулуне также начали эвакуировать жителей из-за угрозы нового паводка.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, в результате которых в зоне затопления оказалось около 11 тыс. жилых домов.