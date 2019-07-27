Директор ФБК Иван Жданов заявил о своем задержании

Накануне в офисе Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски в связи с уголовным делом, открытым СК по ч. 2 ст. 141 УК РФ после несогласованной акции, которую не допущенные на выборы в Мосгордуму кандидаты организовали возле мэрии 14 июля. Кроме того, утром пришли с обысками к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику фонда Руслану Шаведдинову.



Полиция также провела обыски у других независимых кандидатов в Мосгордуму — у Юлии Галяминой и ее родственников, в штабе Дмитрия Гудкова, у родственников муниципального депутата Константина Янкаускаса, а также дома у Ильи Яшина, которого по итогам следственных действий задержали и отвезли в отдел полиции в Троицке, и других.

Обыски и задержания проходят в день, на который назначена не согласованная со столичными властями акция против недопуска на выборы в городскую думу независимых кандидатов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал не выходить на этот митинг, на котором, по его словам, могут готовиться провокации.