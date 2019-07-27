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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Директор ФБК Иван Жданов заявил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter сообщил о своем задержании.

«Я задержан. Всем хорошего дня», — написал он.

«У меня такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на просьбу подтвердить задержание политика.

Жданов был в числе независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которому Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации.

Накануне в офисе Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски в связи с уголовным делом, открытым СК по ч. 2 ст. 141 УК РФ после несогласованной акции, которую не допущенные на выборы в Мосгордуму кандидаты организовали возле мэрии 14 июля. Кроме того, утром пришли с обысками к пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику фонда Руслану Шаведдинову.

Полиция также провела обыски у других независимых кандидатов в Мосгордуму — у Юлии Галяминой и ее родственников, в штабе Дмитрия Гудкова, у родственников муниципального депутата Константина Янкаускаса, а также дома у Ильи Яшина, которого по итогам следственных действий задержали и отвезли в отдел полиции в Троицке, и других.

Обыски и задержания проходят в день, на который назначена не согласованная со столичными властями акция против недопуска на выборы в городскую думу независимых кандидатов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал не выходить на этот митинг, на котором, по его словам, могут готовиться провокации.

Теги: Иван Жданов, задержание, митинг, новости РБК
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