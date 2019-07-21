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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера

Тегеран готов к любым сценариям после захвата британского танкера в Персидском заливе. Об этом в Twitter заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

По его словам, правительство Великобритании должно сдерживать внутриполитические силы, которые заинтересованы в эскалации напряженности. «Это довольно опасно и неразумно в сложное время в регионе», — сказал дипломат, однако, как уточнил он, Иран «готов к различным сценариям».

Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что Великобритания «должна перестать быть соучастником экономического терроризма США». По его словам, действия Тегерана в Персидском заливе, в отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, направлены на соблюдение международных морских правил.

В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти заявили, что поводом для задержания стало нарушение режима санкций Евросоюза в отношении Сирии.

Теги: Иран, Великобритания, танкер
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