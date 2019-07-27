В посольстве заявили о встрече с экипажем задержанного в КНДР судна

В посольстве заявили о встрече с экипажем задержанного в КНДР судна

Сотрудники посольства России в Пхеньяне провели вторую встречу с экипажем задержанного в КНДР рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8». Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

Работники медпункта посольства провели осмотр моряков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, им дали рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями.

По данным дипломатов, северокорейская сторона поставила на судно 10 т воды, с капитаном был согласован список продуктов питания. Посольство продолжает работать с властями КНДР с целью решения вопроса о возвращении экипажа в Россию, уточняется в сообщении.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», 17 июля в 04:30 нарушило территориальные границы КНДР. На борту находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.