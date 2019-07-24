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Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Посольство КНДР заявило об освобождении российского судна после проверки

Задержанное властями КНДР в Японском море российское судно вернется в Россию после проверки. Об этом «РИА Новости» сообщили в северокорейском посольстве в Москве.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», 17 июля в 04:30 нарушило территориальные границы КНДР. На борту находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

Как уточнил ТАСС представитель посольства КНДР, российское судно шло под флагом Южной Кореи. Сейчас проводится его проверка, после чего оно может быть отправлено в Россию. «Капитан признал, что было нарушение территориальных вод», — добавил собеседник агентства.

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Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море

По словам директора компании-владельца судна Виктора Седлера, Северная Корея задержала «Сянхайлинь-8» в 53 милях от берега, тогда как территориальными водами считается зона только в 12 миль от берега.

Посольство России в Пхеньяне в свою очередь принимает все необходимые меры для разрешения проблемы с задержанием КНДР «Сянхайлинь-8». Отмечается, что российские дипломаты посетили задержанных 22 июля, они здоровы.

Теги: КНДР, российское судно
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