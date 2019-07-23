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Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море
Пограничники КНДР задержали сейнер почти в 100 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны «военного охранения». Моряков уже неделю держат в каютах и не дают выходить на палубу
Российский сейнер «Сянхайлинь-8» (Фото: 7388PetVladVik / photos.sakhalin.name)

В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом РБК сообщил директор компании Виктор Седлер.

По его словам, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км) и поднялись на борт около 04:00 по местному времени (21:00 по московскому времени 16 июля). При этом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.

«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — рассказал он, добавив, что до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.

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Совладелец компании рассказал, что компания отслеживала судно через техническое средство контроля (ТСК, спутниковая мониторинговая система). «После того как судно стало двигаться в сторону КНДР, мы подумали, что его, наверное, захватили. И сегодня это подтвердил сотрудник посольства, который побывал на судне», — говорит он.

Седлер сообщил, что причиной стало якобы незаконное пересечение границы. «Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве», — отметил совладелец компании.

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По его словам, на судне находится экипаж из 17 человек, из них 15 — россияне, двое — граждане Южной Кореи. В порту экипаж разделили по каютам, не разрешают выход на палубу. «Капитана и помощника поселили в гостиницу, отдельно от экипажа, и корейских специалистов тоже отдельно поселили в гостиницу. Каждый день проходят обыски кают, ведутся допросы», — добавил он.

Седлер рассказал, что подобное происходит впервые. «Северокорейские пограничники могут проверить судно, высадиться, но чтобы такие действия проводить, задерживать, отправлять в порт — это впервые», — заключил он.

РБК направил запрос в посольство КНДР в Москве и посольство России в Пхеньяне в связи с информацией о захвате судна «Сянхайлинь-8» северокорейскими пограничниками.

Авторы: Александр Атасунцев, Михаил Юшков
Теги: захват судна, КНДР, Японское море, сейнер
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