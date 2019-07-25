МИД потребовал от КНДР принять меры из-за задержания судна с 17 моряками

В Москве потребовали скорейшего разрешения проблемы. Накануне власти КНДР сообщили об освобождении судна, на котором было 17 российских моряков

Фото: Lee Jin-man / AP

МИД России сообщил о вызове во внешнеполитическое ведомство временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хела в связи с делом о задержании российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», сообщает департамент печати и информации МИДа.

«С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна», — говорится в заявлении.

23 июля стало известно о том, что власти Северной Кореи задержали в ночь с 16 на 17 июля российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Ее директор Виктор Седлер сообщил РБК, что в этот момент судно находилось в 53 милях от берега в водах Японского моря.

По его словам, судно было отправлено в город Вонсан, где 13 из 17 моряков неделю держали в каютах, отобрав у них телефоны.

Седлер сообщил, что причиной стало якобы незаконное пересечение границы: «Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная».