Банк «Русь» попросит признать Utair банкротом

Банк «Русь», один из кредиторов авиакомпании Utair, намерен подать в Арбитражный суд ХМАО заявление о банкротстве последней, следует из данных СПАРК.

Банк настаивает, что в авиакомпании должно быть введено внешнее наблюдение и установлен временный управляющий.

Организация проходит третьим лицом по другим искам со стороны кредиторов к авиакомпании. Так, 22 июля банк «Россия» заявил о намерении взыскать с авиакомпании 155 млн руб.

Если по итогам 2017 года Utair получила чистую прибыль, то следующий год она закрыла уже с убытком. В декабре 2018 года перевозчик объявил о реструктуризации кредита на 18,9 млрд руб., которые синдикат из 11 банков предоставил ей в 2015 году сроком на семь лет. В компании объяснили это волатильностью на рынке из-за роста цен на топливо и валютного курса.