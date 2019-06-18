Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,30 -0,02 EUR Бирж. 71,98 -0,18 Brent 60,56 -1,80% USD Нал. 64,73 63,93 EUR Нал. 72,50 71,67 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1192 -0,0024 BTC/USD Бирж. 9 261,10 -84,10 IMOEX 2 731,29 -0,11% RTSI 1 338,03 -0,21% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 400 (+4,01%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Золото $1 400 (+4,01%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 12:31
Платини арестовали по подозрению в коррупции. Что важно знать Спорт, 13:44 Большинство россиян заявили о способностях мужчин по воспитанию детей Общество, 13:44 От черешни до кинзы: какой летний аромат выбрать Стиль, 13:29 Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России Политика, 13:29 Кузнецова заявила о снижении числа пропавших без вести детей Общество, 13:22 Успеть за 180 секунд: как портативные дефибрилляторы спасают жизни РБК и Philips, 13:21 Экс-глава Алтая устроился на работу в «Росгеологию» Политика, 13:18 Песков допустил обсуждение темы кибератак на встрече Путина и Трампа Политика, 13:17 Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР Общество, 13:04 Кремль заявил о пристальном внимании к теме границы Чечни и Дагестана Общество, 13:00 Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Политика, 12:59 Почему курс Ethereum может вырасти на 270% за полгода Крипто, 12:46 Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе вены на заседании суда Общество, 12:42 Деловой туризм: как сделать промышленные центры России привлекательными Партнерский материал, 12:41
Бизнес ,  
0 
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Utair выплатит кредиторам почти 110 млн руб. в виде процентов по займам за счет продажи активов. Но очередной платеж, который должен был состояться в июне, компания переносит для создания «подушки ликвидности» в высокий сезон
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Распродажа ради выплат кредиторам

Авиакомпания Utair объявила о плане частично погасить проценты по семилетним кредитам и займам в размере 109,2 млн руб., а также произвести платежи по 12-летним обязательствам и лизинговому портфелю.

Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

«Utair планирует продать 50-процентную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом», — пояснил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

Бизнес
«Дочка» Utair предложила кредиторам подождать выплат долга 35 лет

У Utair два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год – 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-ти летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря, общая задолженность Utair перед банками составляла (.pdf) 59,89 млрд руб.

По словам Мартиросова, Utair не рассматривает продажу компаний, которые «осуществляют базовые авиационные компетенции» и приносят стабильную прибыль. Кроме того, перевозчик намерен нарастить загрузку рейсов и гарантировать бесперебойные полеты, добавил он.

Компания UTG специализируется на наземном и техническом обслуживании авиарейсов, в том числе на погрузке и разгрузке самолетов, транспортировке пассажиров, противообледенительной обработке самолетов, техническом обслуживании и ремонте воздушных судов на перроне и прочем.

В сообщении Utair также указано, что она переносит "очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне" и кредиторы "понимают", что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности». "Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - указано в сообщении компании. В декабре 2018 года, когда Utair впервые допустил дефолт по кредитам, компания обещала начать платить кредиторам летом, как раз, с началом летнего сезона. «Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре [2018 года] и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде [2019 года]", - говорилось в сообщении компании от 21 декабря.

Utair доказал операционную эффективность в сложнейших экономических условиях прошлого года, что "позволяет рассчитывать на поддержку крупнейших кредиторов в части переноса сроков", утверждает пресс-служба компании в новом пресс-релизе от 18 июня.

Финансовые сложности Utair

Utair — шестая по пассажирообороту авиакомпания России. В конце 2018 года она допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств, а в конце апреля заявила об угрозе остановке своей работы.

Тем не менее в мае, как писал РБК, авиакомпания начала переговоры с банками о реструктуризации свои долгов. Однако первые предложения Utair, которые включали списание значительной части задолженности и 35-летний план реструктуризации, их не устроили, рассказывали РБК источники.

Бизнес
Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам

Прошлый год компания, согласно отчету по РСБУ, закончила с убытками на 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017-м. Среди причин финансовых затруднений Utair указывает «взрывной рост цен на авиакеросин» и дефицит пилотов. Так, на авиатопливо компания потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, а из-за дефицита пилотов недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон, указывает перевозчик.

Авторы: Наталья Демченко, Тимофей Дзядко
Теги: Utair, кредиторы, продажа активов
Материалы по теме
Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам
Бизнес
Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании
Бизнес
Utair заявила об угрозе остановки работы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter