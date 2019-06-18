Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

У Utair два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год – 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-ти летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря, общая задолженность Utair перед банками составляла (.pdf) 59,89 млрд руб.

По словам Мартиросова, Utair не рассматривает продажу компаний, которые «осуществляют базовые авиационные компетенции» и приносят стабильную прибыль. Кроме того, перевозчик намерен нарастить загрузку рейсов и гарантировать бесперебойные полеты, добавил он.

Компания UTG специализируется на наземном и техническом обслуживании авиарейсов, в том числе на погрузке и разгрузке самолетов, транспортировке пассажиров, противообледенительной обработке самолетов, техническом обслуживании и ремонте воздушных судов на перроне и прочем.

В сообщении Utair также указано, что она переносит "очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне" и кредиторы "понимают", что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности». "Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - указано в сообщении компании. В декабре 2018 года, когда Utair впервые допустил дефолт по кредитам, компания обещала начать платить кредиторам летом, как раз, с началом летнего сезона. «Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре [2018 года] и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде [2019 года]", - говорилось в сообщении компании от 21 декабря.

Utair доказал операционную эффективность в сложнейших экономических условиях прошлого года, что "позволяет рассчитывать на поддержку крупнейших кредиторов в части переноса сроков", утверждает пресс-служба компании в новом пресс-релизе от 18 июня.

Финансовые сложности Utair

Utair — шестая по пассажирообороту авиакомпания России. В конце 2018 года она допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств, а в конце апреля заявила об угрозе остановке своей работы.

Тем не менее в мае, как писал РБК, авиакомпания начала переговоры с банками о реструктуризации свои долгов. Однако первые предложения Utair, которые включали списание значительной части задолженности и 35-летний план реструктуризации, их не устроили, рассказывали РБК источники.

Прошлый год компания, согласно отчету по РСБУ, закончила с убытками на 4,4 млрд руб. против 931 млн руб. прибыли в 2017-м. Среди причин финансовых затруднений Utair указывает «взрывной рост цен на авиакеросин» и дефицит пилотов. Так, на авиатопливо компания потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, а из-за дефицита пилотов недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон, указывает перевозчик.