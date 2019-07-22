Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб.

Через Арбитражный суд Москвы банк намерен взыскать с авиаперевозчика более 155 млн руб. По данным близкого к авиакомпании источника, речь идет о просроченных процентах по кредиту

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Банк «Россия» подал к авиакомпании Utair иск на сумму 155,35 млн руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 22 июля и в производство пока не принято. Материалы, разъясняющие суть требований банка, тоже пока не опубликованы.

Источник, близкий к авиакомпании, говорит, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

«Банк действует по своим стандартным процедурам, предполагающим обращение в суд в связи с наличием просроченных процентов. Банк продолжает обсуждать условия реструктуризации и находится в конструктивном диалоге с компанией. Даже если суд удовлетворит требование банка, то полученная сумма, согласно кредитному договору, распределяется на всех участников синдиката. Такими действиями банк в том числе пытается ускорить процесс реструктуризации», — сообщил РБК источник, близкий к Utair. Он также уточнил, что речь идет о просроченной в декабре выплате процентов.

Источник среди банков-кредиторов рассказал, что у банка «Россия» доля от обоих кредитов составляет 26%.