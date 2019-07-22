Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,12 +0,07 EUR Бирж. 70,77 +0,09 Brent 63,41 +2,18% USD Нал. 63,76 62,47 EUR Нал. 71,47 70,17 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1213 -0,0001 BTC/USD Бирж. 10 266,00 -299,00 IMOEX 2 688,13 -0,46% RTSI 1 343,12 -0,56% DJIA 27 128,35 -0,10% Nasdaq 8 187,36 +0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,84%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,13%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,3%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,84%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,13%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,3%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
ГПУ сообщила об обысках в правительстве Украины по делу «Укроборонпрома» Общество, 18:56 В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа Общество, 18:50 Экс-главу Каменска-Уральского приговорили к восьми годам за взятку Общество, 18:45 Авторы закона о продаже пива привели в пример футбол в Чехословакии Спорт, 18:34 Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря Финансы, 18:22 В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ Общество, 18:20 Как вышедшая из сериала партия Зеленского устроила революцию без Майдана Политика, 18:19 Экс-госсекретарь России опроверг планы продажи Карелии финнам при Ельцине Политика, 18:16 Организатор концерта Metallica показал «шпаргалку» с песней Цоя Общество, 18:15 В Индии предложили ввести полный запрет на криптовалюты Крипто, 18:13 Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб. Бизнес, 17:42 Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет Общество, 17:42 Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей» Политика, 17:40 Курс доллара упал ниже ₽63: от чего теперь будет зависеть курс валют Quote, 17:37
Бизнес ,  
0 
Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб.
Через Арбитражный суд Москвы банк намерен взыскать с авиаперевозчика более 155 млн руб. По данным близкого к авиакомпании источника, речь идет о просроченных процентах по кредиту
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк «Россия» подал к авиакомпании Utair иск на сумму 155,35 млн руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 22 июля и в производство пока не принято. Материалы, разъясняющие суть требований банка, тоже пока не опубликованы.

Бизнес
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

Источник, близкий к авиакомпании, говорит, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

«Банк действует по своим стандартным процедурам, предполагающим обращение в суд в связи с наличием просроченных процентов. Банк продолжает обсуждать условия реструктуризации и находится в конструктивном диалоге с компанией. Даже если суд удовлетворит требование банка, то полученная сумма, согласно кредитному договору, распределяется на всех участников синдиката. Такими действиями банк в том числе пытается ускорить процесс реструктуризации», — сообщил РБК источник, близкий к Utair. Он также уточнил, что речь идет о просроченной в декабре выплате процентов.

Источник среди банков-кредиторов рассказал, что у банка «Россия» доля от обоих кредитов составляет 26%.

В качестве третьих лиц привлечены 11 банков, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб. Среди них — «Траст», Сбербанк и «Уралсиб».

У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков, в который также входит Сбербанк, выдал Utair еще и 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря 2018 года, задолженность Utair перед банками оценивалась в 59,89 млрд руб., общая же задолженность составляет 75,8 млрд руб.

Бизнес
Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам

Сотрудник одного из банков-кредиторов говорил «Ведомостям», что все банки, кроме «России», создали по кредитам перевозчика 100% резервов и готовы к возможному банкротству авиакомпании.

В конец мая РБК стало известно о предложенном Utair плане реструктуризации ее долга, который предполагает пролонгацию кредитов на 35 лет. Позднее председатель правления банка «Траст» Александр Соколов заявил, что «предложение о пролонгации кредитов на 35 лет клуб кредиторов не устраивает».

Авторы: Артём Губенко, Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: Судебный иск, банк «Россия», Utair
Материалы по теме
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Бизнес
Utair предложила кредиторам 35-летний план реструктуризации долгов
Бизнес
Кредиторов не устроило предложение Utair о 35-летнем плане по долгам
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter