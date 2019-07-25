В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

В Грузии задержали бывшего министра обороны страны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Он задержан по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал».

Ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководство им или участие в нем. По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Помимо бывшего министра задержали еще четырех человек, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента.

Массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемой депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Демонстранты собрались у парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующие попытались прорваться в здание. Они требовали, чтобы российская делегация покинула страну, и выдвигали политические требования.