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Газпром ₽280 (+10,22%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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Протесты в Грузии ,  
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Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота
Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти, сообщило ведомство
Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

Генеральная прокуратура Грузии пришла к заключению, что массовая акция протеста возле парламента была организованной попыткой захвата власти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«На основании проведенного расследования и показаний десятков свидетелей следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года отдельные лица намеревались насильственно свергнуть и захватить правительство страны путем мятежа», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Первый этап операции предполагал взятие парламента штурмом, отмечает ведомство, за ним должны были последовать «дальнейшие действия по захвату власти», говорится в заявлении.

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Министерство внутренних дел будет продолжать вести расследование по ч. 3 ст. 315 УК Грузии (мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти, повлекший тяжкие последствия).

«В ближайшее время число обвиняемых увеличится», — уточнили в Генпрокуратуре. По этой статье срок наказания составляет от 15 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжится и по ст. 225 УК Грузии (организация массовых беспорядков): оно открыто в отношении парламентария Никанора Мелия. «По данному делу были проведены дополнительные следственные действия, опрошены свидетели и потерпевшие. За это время до 60 человек дали показания следствию», — информирует прокуратура.

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Ведомство также продолжает вести расследование о злоупотреблении властью со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне митинга. По этому делу ведутся судебные экспертизы, в том числе анализ фото- и видеоматериалов, снятых представителями СМИ и уличными видеокамерами.

Массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемой депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место спикера грузинского парламента, что возмутило местную оппозицию.

Участники демонстрации собрались у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Они требовали, чтобы российская делегация покинула страну, и выдвигали разного рода политические требования, от изменения избирательного законодательства до отставки спикера парламента Ираклия Руставели и главы МВД Георгия Гахария.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Местные силовики разогнали протестующих, использовав слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников полиции.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Грузия, мятеж
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