Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота

Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти, сообщило ведомство

Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

Генеральная прокуратура Грузии пришла к заключению, что массовая акция протеста возле парламента была организованной попыткой захвата власти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«На основании проведенного расследования и показаний десятков свидетелей следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня 2019 года отдельные лица намеревались насильственно свергнуть и захватить правительство страны путем мятежа», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Первый этап операции предполагал взятие парламента штурмом, отмечает ведомство, за ним должны были последовать «дальнейшие действия по захвату власти», говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел будет продолжать вести расследование по ч. 3 ст. 315 УК Грузии (мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти, повлекший тяжкие последствия).