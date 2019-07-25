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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает ТАСС.

«На заседании комиссии были рассмотрены жалобы пяти кандидатов. Несмотря на восстановление подписей каждому кандидату, достоверных подписей ни одному из пяти не хватило. Решение окружных комиссий оставлено в силе», — заявил председатель комиссии Валентин Горбунов.

В регистрации отказали Константину Лисице, Юлии Серебрянской, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову.

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Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Ранее 25 июля Мосгоризбирком отказал в удовлетворении апелляции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любви Соболь. Речь шла про решения окружных избиркомов, которые отказали в регистрации ряду кандидатов (в том числе Соболь) из-за высокого процента брака в собранных ими подписях и других причин. 20 июля в Москве прошел митинг против отказа зарегистрировать независимых кандидатов.

Позднее с 14 незарегистрированными кандидатами встретилась председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она заявила, что по действующему законодательству «всех зарегистрировать невозможно», однако отметила, что любые сомнения комиссий нужно трактовать «в пользу кандидатов в депутаты».

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Теги: Мосгоризбирком, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков
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