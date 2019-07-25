Мосгоризбирком отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом

Мосгоризбирком отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом

Мосгоризбирком (МГИК) отказал в удовлетворении апелляции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любви Соболь, которую ранее не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом Соболь сообщила на своей странице в Twitter.

Она назвала решение МГИК незаконным.

«У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы», — пояснила Соболь.

Она добавила, что продолжит голодовку, которую объявила 13 июля из-за недопуска на выборы.