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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной. Об этом сообщил замглава Министерства труда Алексей Вовченко, передает «РИА Новости».

По его словам, маткапитал должен стать не только бессрочной мерой, но и более существенной. Вовченко добавил, что его размер должен постоянно индексироваться, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

Общество
Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

В конце апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала на период действия концепции демографической политики. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала в апреле, что в правительстве обсуждается возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Экономика
Топилин подтвердил увеличение маткапитала до 470 тыс. руб. с 2020 года

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семье, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

Общество
Минтруд опроверг сокращение расходов на материнский капитал

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. руб, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. руб. С 2016 года индексацию приостановили. Министр труда Максим Топилин сообщил, что с 2020 года возобновится индексация маткапитала, размер которого достигнет около 470 тыс. руб.

Теги: Минтруд, материнский капитал
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