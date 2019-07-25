В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной. Об этом сообщил замглава Министерства труда Алексей Вовченко, передает «РИА Новости».

По его словам, маткапитал должен стать не только бессрочной мерой, но и более существенной. Вовченко добавил, что его размер должен постоянно индексироваться, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

В конце апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала на период действия концепции демографической политики. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала в апреле, что в правительстве обсуждается возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка.