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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Топилин подтвердил увеличение маткапитала до 470 тыс. руб. с 2020 года

С начала 2020 года будет возобновлена индексация материнского капитала, его размер составит около 470 тыс. руб., заявил министр труда Максим Топилин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Индексация выплат была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина, с тех пор выплачивается по 453 тыс. руб. О том, что индексация возобновится с 1 января 2020 года, летом 2017 года заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

«С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем», — заявил Топилин.

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Такой размер материнского капитала был заложен правительством в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, писал в 2018 году РБК. Согласно тому проекту, к 2021 году размер выплат планируется нарастить до 489 тыс. руб.

Ранее в четверг Топилин выступил с предложением ввести пособие на детей в возрасте до 18 лет. Сейчас из федерального бюджета выделяются деньги на поддержку семьям с детьми в возрасте до трех лет, дальше помощь оказывается уже бюджетами регионов. 

Теги: Максим Топилин, Материнский капитал
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