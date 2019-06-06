Топилин подтвердил увеличение маткапитала до 470 тыс. руб. с 2020 года

С начала 2020 года будет возобновлена индексация материнского капитала, его размер составит около 470 тыс. руб., заявил министр труда Максим Топилин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Индексация выплат была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина, с тех пор выплачивается по 453 тыс. руб. О том, что индексация возобновится с 1 января 2020 года, летом 2017 года заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

«С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем», — заявил Топилин.

Такой размер материнского капитала был заложен правительством в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, писал в 2018 году РБК. Согласно тому проекту, к 2021 году размер выплат планируется нарастить до 489 тыс. руб.

Ранее в четверг Топилин выступил с предложением ввести пособие на детей в возрасте до 18 лет. Сейчас из федерального бюджета выделяются деньги на поддержку семьям с детьми в возрасте до трех лет, дальше помощь оказывается уже бюджетами регионов.