Голикова заявила об идее властей выдавать маткапитал за рождение первенца

Правительство разрабатывает новые меры по поддержке молодых семей и стимулированию рождаемости в России, рассказала Голикова. В правительстве в том числе обсуждают идею выделять маткапитал за рождение первого ребенка

Фото: Александр Рощин / ТАСС

В правительстве обсуждают возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются», — сказала Голикова, отвечая на вопрос ведущих. «Конечно, на это потребуются значительные средства», — добавила она, не раскрыв деталей.

Вице-премьер также напомнила, что в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, средства материнского капитала на второго и последующих детей.

Однако говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей эти выплаты пока рано, считает вице-премьер. «Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине-конце 2019 года», — сказала вице-премьер.

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы: с необходимостью обеспечения сохранения нации», — заявила Голикова.