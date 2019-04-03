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Голикова заявила об идее властей выдавать маткапитал за рождение первенца
Правительство разрабатывает новые меры по поддержке молодых семей и стимулированию рождаемости в России, рассказала Голикова. В правительстве в том числе обсуждают идею выделять маткапитал за рождение первого ребенка
Фото: Александр Рощин / ТАСС

В правительстве обсуждают возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются», — сказала Голикова, отвечая на вопрос ведущих. «Конечно, на это потребуются значительные средства», — добавила она, не раскрыв деталей.

Вице-премьер также напомнила, что в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, средства материнского капитала на второго и последующих детей.

Однако говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей эти выплаты пока рано, считает вице-премьер. «Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине-конце 2019 года», — сказала вице-премьер.

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы: с необходимостью обеспечения сохранения нации», — заявила Голикова.

О введении ежемесячных выплат на первого ребенка президент России Владимир Путин объявил осенью 2017 года. Пособие выплачивается не всем, а только тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года.

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Пособие выплачивается с 1 января 2018 года. Его размер равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. В среднем выплата составит в 2018 году 10 523 руб., в 2019-м — 10 836 руб., в 2020 году — 11 143 руб. Выплачивать пособие должны ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет.

При рождении ребенка также предоставляется однократная государственная помощь, размер которой в 2017 году составлял 16 350 руб. на каждого новорожденного (выплачивается работодателем, а при его отсутствии — через управления соцзащиты).

Если в семье рождается второй и последующий ребенок, семья получает от государства материнский капитал — единовременную выплату из бюджета ПФР в размере 453 026 руб. (размер выплаты не индексировался с 2015 года). Программа выделения материнского капитала семьям с двумя и более детьми рассчитана до 2021 года, однако правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок, рассказывала Голикова в сентябре 2018 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: маткапитал, Дети, демография
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