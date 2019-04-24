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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года. Об этом она заявила на встрече Совета законодателей с главой государства, сообщает корреспондент РБК.

Матвиенко указала, что центральной темой послания Путина Федеральному собранию стало улучшение демографической ситуации, «сбережение нашего народа».

«В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики», — сказала спикер Совфеда.

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В России программа материнского капитала, который могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, заработала в 2007 году. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей. Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., впоследствии эта сумма индексировалась, достигнув 453 тыс. руб.
 

Теги: Валенитна Матвиенко, Владимир Путин, материнский капитал
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