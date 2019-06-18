Минтруд опроверг сокращение расходов на материнский капитал

Материнский капитал получают и будут получать все, кто имеет на это право. Так Минтруд прокомментировал информацию о возможном сокращении расходов на маткапитал, сообщает «РИА Новости».

«Материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право. В ходе бюджетного процесса параметры бюджета ПФР могут корректироваться», — сообщила пресс-служба министерства.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Министерство труда и социальной защиты предлагает в новом бюджете уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020–2021 годах более чем на 38 млрд руб. При этом в Минтруде заявили, что правовые основы получения материнского капитала не изменятся. В Пенсионном фонде агентству сообщили, что уменьшение бюджетных расходов на маткапитал действительно планируется, однако возможна корректировка параметров в связи с изменением показателей рождаемости.

Ранее министр труда Максим Топилин сообщил, что с начала 2020 года будет возобновлена индексация материнского капитала, его размер составит около 470 тыс. руб. Индексация выплат была приостановлена в декабре 2016 года по решению президента Владимира Путина, с тех пор выплачивается по 453 тыс. руб.