Соболь сообщила о вызове на допрос после обысков у независимых кандидатов

Соболь сообщила о вызове на допрос после обысков у независимых кандидатов

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, одну из незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, Любовь Соболь вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом Соболь сообщила в Twitter.

«Видимо, допрос в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму — в 11 утра. Видимо, не дойду», — написала Соболь.

Она отметила, что на допрос ее вызвали по телефону, звонивший, по ее словам, представился следователям и отказался сообщить подробности. Соболь написала, что не собирается являться куда-либо по звонку с незнакомого номера и будет ждать официальной повестки.

Кроме нее, на допрос в СК вызвали других незарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму кандидатов — Дмитрия и Геннадия Гудковых, а также Юлию Галямину.