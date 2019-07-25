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Visa $225 (+25,38%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
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United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Соболь сообщила о вызове на допрос после обысков у независимых кандидатов

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, одну из незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, Любовь Соболь вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом Соболь сообщила в Twitter.

«Видимо, допрос в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму — в 11 утра. Видимо, не дойду», — написала Соболь.

Она отметила, что на допрос ее вызвали по телефону, звонивший, по ее словам, представился следователям и отказался сообщить подробности. Соболь написала, что не собирается являться куда-либо по звонку с незнакомого номера и будет ждать официальной повестки. 

Кроме нее, на допрос в СК вызвали других незарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму кандидатов — Дмитрия и Геннадия Гудковых, а также Юлию Галямину.

Политика
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками

Вечером 24 июля также прошли обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов — Гудкова-младшего, директора основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, бывшего лидера «Открытой России» Николая Баландина и депутата московского округа Митина Александра Соловьева.

Как сообщал Геннадий Гудков, обыск у его сына проводят в рамках уголовного дела о митингах и пикетах у здания Мосгордумы — «хотят найти доказательства, что он организовывал митинг, агитационные материалы и прочие подрывные материалы по 27 июля», объяснял Гудков-старший.

Политика
СК возбудил дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

До этого в Москве 30 суток административного ареста получил Навальный за призывы к несанкционированному митингу в эту субботу. На согласованной акции 20 июля он предложил продолжить протесты, если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы для участия в выборах.

Следственный комитет 24 июля завел дело по ст. 141 УК о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Дело касается «участников одного из движений», которые проводили несогласованные митинги и пикеты у здания Мосгоризбиркома, заявили в СК. При этом в ведомстве не уточняли против кого возбуждено уголовное дело.

Теги: Любовь Соболь
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