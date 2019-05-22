Шестун решил завершить голодовку

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун заявил о решении прекратить голодовку, которая продолжалась около 100 дней. Об этом РБК сообщила его жена.

По словам супруги Шестуна, ранее он получил письмо от авторитетных правозащитников с просьбой остановить голодовку. Шестун ответил, что с учетом ухудшения состояния его здоровья он предпримет первые шаги по выходу из длительного отказа от еды.

В частности, он перечислил последствия голодовки для его организма: «образование камня в почке, сладжа в желчном пузыре, двух грыж в брюшной полости, потеря 25 кг веса, неоднократные потери сознания с переводом в реанимацию в состоянии клинической смерти».

Шестун решил согласиться на капельницы, от которых ранее отказывался. Он добавил, что после этого сможет пить соки и бульоны, принимать искусственное питание.