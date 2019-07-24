Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.

По словам Степанова, он был задержан утром 24 июля возле своего дома, позднее его доставили в Хорошевский суд. Координатор рассказал, что ему вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Как уточнил «Медиазоне» сотрудник штаба, в отношении Степанова составляют протокол за призыв прийти на несогласованную с властями акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля.

Помимо этого, ранее о своем задержании рассказал сам Навальный — по его словам, это произошло, когда он вышел на утреннюю пробежку. Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, ему также вменяют повторное нарушение правил проведения митингов за призыв к несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу.