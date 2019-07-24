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United Technologies $165 (+21,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.

По словам Степанова, он был задержан утром 24 июля возле своего дома, позднее его доставили в Хорошевский суд. Координатор рассказал, что ему вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Как уточнил «Медиазоне» сотрудник штаба, в отношении Степанова составляют протокол за призыв прийти на несогласованную с властями акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Помимо этого, ранее о своем задержании рассказал сам Навальный — по его словам, это произошло, когда он вышел на утреннюю пробежку. Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, ему также вменяют повторное нарушение правил проведения митингов за призыв к несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу.

12 июня Навального задержали на несогласованной акции, участники которой требовали привлечь к ответственности инициаторов дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. 1 июля суд признал оппозиционера виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и арестовал на десять суток.

Теги: Алексей Навальный, штаб Навального, задержание
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