Навального задержали на акции в центре Москвы

В Москве в ходе не согласованного с властями шествия с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова

задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

О задержании также сообщает в своем Twitter юрист ФБК Любовь Соболь.



Акция началась в Москве в 12:00 мск. Голунова на прошлой неделе обвинили в торговле наркотиками и поместили под домашний арест. Но во вторник все обвинения сняли и журналист был освобожден.

Ранее в мэрии Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за ее проведение и призвали не участвовать в ней, так как полная безопасность не обеспечена.