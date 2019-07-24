Губернатор поручил проработать решение о закрытии сгоревшего лагеря

Администрация Хабаровского края проработает вопрос о закрытии лагеря «Холдоми», при пожаре в котором погибли четверо детей. Об этом заявила глава министерства образования и науки по региону Алла Кузнецова на заседании межведомственной комиссии по координации организации отдыха, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

Кузнецова сообщила, что администрация района приняла решение о закрытии лагеря в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Губернатор Сергей Фургал отметил, что решение КЧС носит рекомендательный характер и вопрос о закрытии лагеря нужно тщательно проработать. «Вчера мною было дано поручение детей, которые проживают в палатках, без сомнения, передать родителям. Что касается детей, проживающих в стационарных помещениях, здесь мы должны все вместе принять решение. Я согласен, что это нужно делать. Но мы должны быть готовы к тому, что руководители лагеря выставят претензии о том, что они потеряют деньги», — объяснил Фургал.

Представитель лагеря в свою очередь заявил, что лагерь функционирует в нормальном режиме, и пока от вышестоящих органов не поступит официальное решения, лагерь закрывать не собираются. Он отметил, сейчас в стационарных помещениях лагеря находятся 191 ребенок и 33 вожатых.