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Губернатор поручил проработать решение о закрытии сгоревшего лагеря

Администрация Хабаровского края проработает вопрос о закрытии лагеря «Холдоми», при пожаре в котором погибли четверо детей. Об этом заявила глава министерства образования и науки по региону Алла Кузнецова на заседании межведомственной комиссии по координации организации отдыха, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.

Кузнецова сообщила, что администрация района приняла решение о закрытии лагеря в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Губернатор Сергей Фургал отметил, что решение КЧС носит рекомендательный характер и вопрос о закрытии лагеря нужно тщательно проработать. «Вчера мною было дано поручение детей, которые проживают в палатках, без сомнения, передать родителям. Что касается детей, проживающих в стационарных помещениях, здесь мы должны все вместе принять решение. Я согласен, что это нужно делать. Но мы должны быть готовы к тому, что руководители лагеря выставят претензии о том, что они потеряют деньги», — объяснил Фургал.

Представитель лагеря в свою очередь заявил, что лагерь функционирует в нормальном режиме, и пока от вышестоящих органов не поступит официальное решения, лагерь закрывать не собираются. Он отметил, сейчас в стационарных помещениях лагеря находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

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Кузнецова в свою очередь отметила, что Минобрнауки будет убеждать администрацию лагеря в необходимости его закрыть. По ее словам, на данный момент эвакуированы 184 ребенка.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел 23 июля около 3:00 по местному времени. В результате погибли четверо детей, еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали. В лагере было установлено 26 палаток, 20 из которых полостью сгорели.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статьям УК РФ «причинение смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Теги: Хабаровский край, детский лагерь, пожар, новости РБК
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