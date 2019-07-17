Дума одобрила законопроект о квотировании загрязняющих воздух выбросов

Госдума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Минприроды создаст единую информационную систему мониторинга воздуха в этих городах. Документом также будут определены требования к мероприятиям по снижению выбросов.

Действие эксперимента распространится на Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинске, Череповец и Читу с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. При этом к этому механизму может присоединиться любой регион.

Документ обсуждался с 2016 года. Он был принят во исполнение поручения президента «на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны».