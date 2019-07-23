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Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Общество ,  
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Власти Пензенской области заявили о возвращении цыган в Чемодановку

Цыгане, покинувшие села Чемодановка и Лопатки, приезжают назад, заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

«Цыгане начали возвращаться, точное количество пока сказать не могу вам. Ситуация в Чемодановке сейчас нормальная», — уточнила она.

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Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки

В середине июня несколько человек попали в больницу в результате массовой драки в Чемодановке между местными жителями и цыганами. Позднее один из пострадавших скончался. После произошедшего были арестованы 28 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

По данным руководства Пензенской области, инцидент привел к «добровольному» отъезду из Чемодановки более 500 цыган. В соседней Волгоградской области утверждали, что речь идет о нескольких десятках человек, назвав информацию о большем количестве людей фейком. После отъезда цыган власти взяли их дома под охрану.

Теги: цыгане, Пензенская область, новости РБК
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