Власти Пензенской области заявили о возвращении цыган в Чемодановку

Цыгане, покинувшие села Чемодановка и Лопатки, приезжают назад, заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

«Цыгане начали возвращаться, точное количество пока сказать не могу вам. Ситуация в Чемодановке сейчас нормальная», — уточнила она.

В середине июня несколько человек попали в больницу в результате массовой драки в Чемодановке между местными жителями и цыганами. Позднее один из пострадавших скончался. После произошедшего были арестованы 28 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

По данным руководства Пензенской области, инцидент привел к «добровольному» отъезду из Чемодановки более 500 цыган. В соседней Волгоградской области утверждали, что речь идет о нескольких десятках человек, назвав информацию о большем количестве людей фейком. После отъезда цыган власти взяли их дома под охрану.