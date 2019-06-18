Число арестованных по делу о драке в Чемодановке достигло 28 человек

Число арестованных по делу о драке в Чемодановке достигло 28 человек

Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще 13 участников массовой драки в селе Чемодановка. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

«Суд рассмотрел ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас арестованы 28 человек», — заявил Маслов.

Ранее 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в Чемодановке.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В результате от полученных травм скончался один человек, еще несколько были ранены. На следующий день жители села перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». После этого СК завел несколько уголовных дел.



