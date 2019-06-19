Власти Пензенской области взяли под охрану дома уехавших цыган

В Пензенской области власти взяли под охрану дома цыган, покинувших села Чемодановка и Лопатки после массовой драки. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Дома и имущество покинувших село цыганских семей находятся под охраной, правоохранительными органами выставлен пост», — сказали в пресс-службе.

Черемушкина отметила, что в настоящее время изучается законность возведения этих домов. «Специалисты работают с документами. Подлежать сносу могут лишь незаконные постройки и только по решению суда», — добавила она.

Брошенный цыганами скот власти ранее обещали передать на временное содержание предпринимателю.