Трамп поздравил Джонсона с победой в борьбе за пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter передал поздравления экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону, победившему на выборах лидера Консервативной партии и тем самым обеспечившему себе место премьера.

«Мои поздравления Борису Джонсону, ставшему новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет прекрасен!» — написал Трамп.

В прошлом Борис Джонсон и Дональд Трамп несколько раз оказывались в заочных спорах. В 2015 году Джонсон, бывший тогда мэром Лондона, назвал Трампа «безумным» после того, как тот заявил об опасности посещения некоторых районов британской столицы из-за мигрантов.

В то же время американский президент позитивно оценивал работу Джонсона на посту главы британского внешнеполитического ведомства. В январе 2018 года, когда мэр Лондона Садик Хан назвал ошибкой приглашение Трампу посетить Великобританию, Джонсон раскритиковал его позицию. «Мы не позволим, чтобы отношения обеих стран подверглись опасности из-за какого-то надутого и напыщенного щеголя в мэрии», — сказал он. После отставки Джонсона с поста министра Трамп назвал его своим другом. Во время предвыборной гонки в Великобритании Трамп называл Джонсона лучшим претендентом на пост премьера.

Поздравления Борису Джонсону, как пишет Le Parisien, уже выразили также президент Франции Эмманюэль Макрон и новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрон заявил, что намерен лично позвонить Джонсону, когда тот официально вступит в должность.