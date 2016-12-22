В Белоруссии начали собирать подписи за запрет георгиевских ленточек

В Белоруссии предложили запретить георгиевские ленточки. Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by.

Документ разместил пользователь с ником Sergey_0e27dc. Он зарегистрировался на сайте в феврале 2018 года и на данный момент создал только одну петицию — о запрете георгиевских лент. На момент написания заметки собрано 560 подписей. Автор петиции считает, что георгиевская ленточка стала «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма» и ее использование «угрожает территориальной целостности Белоруссии».

Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе автор хочет запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Белоруссии.

По его мнению, такие меры будут «сигналом для всех стран дальнего и ближнего зарубежья», говорящим о том, что граждане Белоруссии заинтересованы в сохранении независимости, территориальной целостности и нацбезопасности страны.

Автор петиции намерен собрать 800 подписей, после чего их направят в Совет министров и палату представителей Национального собрания Белоруссии.

В 2017 году аналогичный запрет ввели на Украине. За изготовление и пропаганду георгиевских ленточек там грозит административная ответственность в виде штрафа «от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 2550 гривен — 5530 руб.) с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения». В МИД России эти ограничения назвали «антидемократическими и антиисторическими».



