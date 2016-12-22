Глава МИД Британии назвал мэра Лондона «напыщенным щеголем»

Бывший мэр Лондона (2008–2016 годы), действующий министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал своего преемника Садика Хана за его позицию в отношении отмены визита президента США Дональда Трампа. На своей странице в Twitter Джонсон назвал Хана «надутым и напыщенным щеголем».

«США являются самым крупным инвестором в Великобританию, и все же Хан и [глава Лейбористской партии Джереми] Корбин, похоже, настроены подвергнуть эти важные отношения риску. Мы не позволим, чтобы отношения обеих стран подверглись опасности из-за «какого-то надутого и напыщенного щеголя в мэрии», — написал Джонсон.

Президент США 12 января отменил свой запланированный на февраль визит в Великобританию. Он объяснил это тем, что не согласен с решением своего предшественника Барака Обамы продать «за гроши» здание посольства США в центре Лондона и построить новое на окраине. Он назвал это плохой сделкой, добавив, что не хочет разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания дипмиссии. Оно должна открыться в феврале. Ранее The Wahsington Post назвала его самым дорогим посольством в мире.

После этого Садик Хан заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, когда передала Трампу приглашение от королевы Великобритании Елизаветы II посетить страну с государственным визитом. Хан поприветствовал решение Трампа отменить поездку.

После того как американский лидер отменил свой визит, в резиденции британского премьера заявили, что приглашение Дональда Трампа в страну остается в силе, оно продлено, но дата его приезда неизвестна, пишет The Guardian.

Трамп принял приглашение королевы Великобритании посетить Лондон в 2017 году. Против его приезда протестовали жители Лондона и всей страны, они собирали подписи под петицией, в которой просили Мэй отозвать приглашение.