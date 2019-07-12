Обвиняемого в госизмене помощника полпреда президента в УрФО уволили

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, арестованного по подозрению в госизмене, уволили. Об этом РБК сообщил источник, близкий к администрации президента. Распоряжение подписано главой администрации президента Антоном Вайно, сказал собеседник.

Об увольнении Воробьева также сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля заявил, что не располагает информацией об увольнении Воробьева.

Сотрудники ФСБ задержали помощника полпреда президента 4 июля в рамках дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). На следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Источник издания «Взгляд» сообщал, что при обыске у него нашли паспорт гражданина Польши, а также специальную записывающую аппаратуру.