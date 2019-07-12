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Мосэнерго ₽2,1 (-7,71%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Обвиняемого в госизмене помощника полпреда президента в УрФО уволили

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, арестованного по подозрению в госизмене, уволили. Об этом РБК сообщил источник, близкий к администрации президента. Распоряжение подписано главой администрации президента Антоном Вайно, сказал собеседник.

Об увольнении Воробьева также сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.

Общество
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля заявил, что не располагает информацией об увольнении Воробьева.

Сотрудники ФСБ задержали помощника полпреда президента 4 июля в рамках дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). На следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Источник издания «Взгляд» сообщал, что при обыске у него нашли паспорт гражданина Польши, а также специальную записывающую аппаратуру.

Источник РБК, близкий к полпредству УрФО, утверждал, что Воробьев является одним из наиболее доверенных людей полпреда Николая Цуканова.

Теги: Уральский федеральный округ, госизмена
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
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