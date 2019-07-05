Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Такое решение приняла судья Елена Канева по ходатайству следователя ФСБ

Задержание Воробьева произошло 4 июля, спецслужба сообщила об этом на следующий день, не уточнив его должность и обстоятельства предполагаемого преступления.

На суде по избранию меры пресечения Воробьев назвал свою должность, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Он был назначен на этот пост в июле 2018 года. Кроме того, Воробьев — действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от Владимира Путина. До этого подозреваемый работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области и в правительстве того же региона, а также федеральным инспектором в Карелии.