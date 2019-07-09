СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда

По данным источников Znak.com, Александр Воробьев «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности». Источник РБК в ФСБ подтвердил, что при обыске у помощника полпреда нашли документы с заседаний Совбеза

Александр Воробьев (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники. По словам одного из собеседников агентства, расследованием уголовного дела против Воробьева занимается Первое следственное управление центрального аппарата ФСБ.

Источник в ФСБ подтвердил РБК, что при обысках у Воробьева нашли документы с заседаний Совбеза. «Рабочих документов куча», — сказал собеседник РБК.

Источник Znak.com, близкий к полпредству в УрФО, усомнился в том, что у Воробьева мог быть доступ к документам Совбеза, так как он имел лишь низший уровень допуска к гостайне. Однако, предположил собеседник агентства, Воробьев мог узнавать нужную ему информацию, пользуясь хорошими личными связями с полпредом на Урале Николаем Цукановым.