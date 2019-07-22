Минздрав направил бригаду врачей в сгоревший лагерь в Хабаровском крае

Минздрав направил на место пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае бригаду ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. Соответствующее поручение дала глава ведомства Вероника Скворцова, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Сейчас медицинскую и психологическую помощь пострадавшим оказывают местные специалисты. Дистанционную консультацию проводят специалисты Ожогового центра Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, добавили в Минздраве.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар на территории лагеря в Солнечном районе Хабаровского края начался в ночь на 23 июля (около 20:00 по мск). По предварительным данным ведомства, сгорели 20 палаток из 26.

В результате пожара погиб ребенок, еще четверо пострадали. Трое из них находятся в реанимации, сообщил ТАСС глава района Виктор Старков. Всего в момент происшествия в лагере находились 189 детей, их временно разместили в домике на базе отдыха.